Бойовики "ДНР" та "ЛНР" оголосили "призов" на військову службу

До цього часу служба в незаконних збройних формувань велася за контрактом.

Ватажки "ДНР" та "ЛНР" зробили перші кроки до запровадження "військової служби". Так, "ЛНР" набирає мешканців окупованих територій на навчання військовим спеціальностям. "ДНР" оголосила "призов" на військову службу, повідомляють "Новости Донбасса".

Згідно з "указом" ватажка "ЛНР" Леоніда Пасічника з 1 квітня по 30 вересня в окремих районах Луганської області буде проходити набір чоловіків для навчання військово-обліковим спеціальностям. Навчання відбуватиметься протягом шести місяців на базі "народної міліції "ЛНР" і буде прирівняне до проходження військової служби.

Набиратимуть 200 жителів ОРЛО у віці від 18 до 27 років. Вони пройдуть лікарську комісію та психологічне тестування. Зазначається, що до навчання не будуть залучатися жителі, які не можуть бути призвані на військову службу.

Ватажок "ДНР" Денис Пушилін видав "указ", згідно з яким з 1 квітня по 15 липня 2021 року має відбутися призов на "військову службу" громадян 1994-2003 років народження, які "не перебувають у запасі і підлягають відповідно до "закону ДНР про військовий обов'язок і військову службу" призову на військову службу".

У "ДНР" також збираються призвати 200 осіб на пів року.

До цього часу у "ЛНР" і "ДНР" служба в незаконних збройних формувань велася за контрактом. Однак серед місцевих жителів точаться розмови про можливе запровадження "строкової служби". Вперше збори будуть проводиться протягом пів року. Це може бути першим кроком до введення строкової служби.

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