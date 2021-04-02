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Сполучені Штати не залишать Україну наодинці у разі ескалації російської агресії, - міністр оборони США

Очільники оборонних відомств України та США обговорили конкретні напрями посилення взаємодії у сфері безпеки і оборони.

Сполучені Штати не залишать Україну наодинці у разі ескалації російської агресії, - міністр оборони США
Ллойд Остін
Фото: wikipedia.org

З ініціативи американської сторони 1 квітня відбулась телефонна розмова Міністра оборони України Андрія Тарана з Міністром оборони Сполучених Штатів Америки Ллойдом Остіном.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

Повідомляється, що міністри вже вдруге за останні півтора місяця обговорили напрями посилення взаємодії між Україною та США у сфері безпеки і оборони.

Голова Міноборони України поінформував співрозмовника про ситуацію на лінії розмежування із окупованим Донбасом, в Криму та довкола державного кордону України. Він наголосив на системній ескалації безпекової ситуації у районі проведення ООС та небажанні РФ підтвердити прихильність режиму припинення вогню.

Ллойд Остін висловив занепокоєння останніми діями Росії та передав Міністру оборони України запевнення у готовності підтримувати Україну в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі та в Криму. 

“Міністр оборони США наголосив, що у разі ескалації російської агресії Сполучені Штати не залишать Україну наодинці і не допустять реалізації агресивних устремлінь Російської Федерації щодо України”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що очільники оборонних відомств України та США обговорили конкретні напрями посилення взаємодії у сфері безпеки і оборони.

Нагадаємо, раніше міністр оборони США Ллойд Остін підтвердив продовження підтримки Збройних Сил України в рамках Ініціативи безпекової допомоги.

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