Байден представив план "великого будівництва" на $2 трлн

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Президент США Джо Байден у середу представив план оновлення інфраструктури на загальну суму 2 трлн доларів.

Як повідомляється на сайті Білого дому, програма отримала назву American Jobs Plan і буде реалізовуватися протягом 2020-х років. Розмах плану - величезний і дуже амбітний. Якщо його схвалить Конгрес, він зачепить всю інфраструктуру, починаючи з доріг і залізниць та закінчуючи водопровідними трубами.

"Цей план передбачає інвестиції, небачені відтоді, коли ми побудували автомагістралі між штатами і виграли космічну гонку", - заявили в Білому домі.

Необхідність модернізації інфраструктури адміністрація Байдена пояснила тим, що найбагатша держава світу США займає тільки 13-е місце за якістю інфраструктури.

"Після десятиліть недофінансування наші дороги, мости і водогони руйнуються. Наша електрична мережа вразлива до катастрофічних відключень. Занадто багато людей не мають доступного швидкісного Інтернету та якісного житла", - йдеться в заяві.

План Байдена передбачає оновлення понад 32 тисяч кілометрів автомобільних доріг, ремонт 10 тисяч мостів, модернізацію морських портів, аеропортів, оновлення електромереж, будівництво та ремонт житлових будинків і комерційних будівель, модернізацію шкіл та дитячих садків, покращення лікарень для ветеранів.

Планується замінити всі небезпечні для здоров'я свинцеві водопровідні труби, модернізувати очисні споруди.

Важливою частиною плану є підготовка інфраструктури до змін клімату за допомогою переводу автобусного парку на електродвигуни та підвищення доступності електрокарів.

Байден пропонує профінансувати інфраструктурні проєкти за рахунок зміни оподаткування для корпорацій, зокрема через збільшення ставки корпоративного податку з 21% до 28%.