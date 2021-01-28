Байден наказав обмежити видобування нафти й газу на користь енергії вітру

Президента США розкритикували як консерватори, так і ліберали.

Президент США Джо Байден підписав низку указів, метою яких є боротьба з кліматичними змінами.

Як повідомляє "Голос Америки", йдеться, зокрема, про припинення укладання нових договорів на оренду федеральних земель для видобутку нафти і газу і скорочення субсидій на викопне паливо.

Байден доручив Міністерству внутрішніх справ призупинити укладання нових договорів на видобуток нафти і газу на федеральних землях і в прибережних водах, а також проаналізувати вплив програми на клімат і платників податків.

Новий президент США прагне подвоїти обсяг виробництва відновлюваної енергії за рахунок морського вітру до 2030 року і забезпечити консервацію 30% федеральних земель і вод в інтересах захисту навколишнього середовища.

Укази зачіпають великі ділянки суші (переважно в західних штатах), а також Мексиканську затоку. На них в сукупності припадає близько чверті видобутку нафти і газу в країні.

Ініціатива Байдена вже викликала критику з боку штатів, в економіці яких доходи від буріння відіграють велику роль. Великі нафтові компанії стверджують, що ці кроки обійдуться країні в мільйони робочих місць і мільярди доларів.

Критикують Байдена і у власній партії, але за надмірну консервативність. Ліберали з Демократичної партії вимагають більш рішучих дій по боротьбі з кліматичними змінами. Лідер сенатської більшості Чак Шумер закликав Байдена оголосити надзвичайний стан в країні в зв'язку з цією проблемою, що дозволило б президентові задіяти додаткові ресурси для досягнення поставлених цілей.

У нових указах також повідомляється, що адміністрація планує провести міжнародний кліматичний саміт у День Землі (22 квітня), створити нові посади і міжвідомчу цільову групу з питань зміни клімату, а також збільшити державні закупівлі "зеленої" енергії і електричних транспортних засобів, стимулювати науково-технічні розробки і надавати допомогу громадам, які найбільше постраждали від промислового забруднення.

Укази Байдена різко контрастують з політикою його попередника Дональда Трампа, який прагнув максимізувати видобуток нафти, газу і вугілля в США за рахунок скасування нормативних обмежень і пом'якшення екологічних стандартів.