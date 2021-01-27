Байден вважає "Північний потік-2" "поганою угодою для Європи"

У Білому домі заявили, що президент США Джо Байден вважає будівництво газопроводу "Північний потік-2" невигідним для Європи. Утім, він має намір вивчити ухвалені санкції США та проконсультуватися з європейцями.

Про це у вівторок, 26 січня, заявила речниця Білого дому Дженніфер Псакі, передає DW.

"Президент і надалі вважає, що "Північний потік-2" - це погана угода для Європи", - сказала Псакі на брифінгу.

Вона також зазначила, що нова адміністрація вивчить ухвалені раніше санкції проти "Північного потоку-2".

Речниця Білого дому, утім, не повідомила, чи обговорювали Байден та канцлерка Німеччини Ангела Меркель "Північний потік-2" під час телефонної розмови 25 січня.

Раніше Меркель заявляла, що хотіла би обговорити цю тему з новим американським президентом.

Газогін готовий на 94%, Росії залишилося добудувати невелику ділянку в датських водах.

Після введення чергових санкцій з боку США російська компанія "Газпром" визнала, що їй, можливо, доведеться припинити чи відкласти будівництво "Північного потоку - 2".