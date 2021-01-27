Байден у зовнішній політиці сконцентрується на співпраці з ЄС, зміцненні НАТО і протистоянні Росії і Китаю, - радник

"Усе буде повернуто на 180 градусів", - сказав Майкл Карпентер.

Новообраний президент США Джозеф Байден у своїй зовнішній політиці сконцентрується на співпраці з Євросоюзом, зміцненні НАТО і протистоянні Росії і Китаю. Про це під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму заявив багатолітній зовнішньополітичний радник Джо Байдена, виконавчий директор Пенн-Байден Центру з дипломатії і глобальної взаємодії Майкл Карпентер.

«Центральною темою зовнішньої політики Президента Байдена, як він і наголошував, є відновлення і зміцнення наших альянсів та партнерських зв’язків», - сказав Карпентер.

Зокрема, будуть нормалізовані відносини з ЄС, які погіршилися за президентства Дональда Трампа.

«Співпраця з нашими європейськими друзями щодо постковідного відновлення, активізація торгівлі та зменшення бар’єрів, створених попередньою адміністрацією – як ви знаєте, попередня адміністрація розглядала ЄС як стратегічного супротивника, - все це буде повернуто на 180 градусів», - сказав він.

«Ми вважатимемо ЄС своїм першочерговим партнером, а НАТО – оплотом трансатлантичних відносин», - наголосив Майкл Карпентер.

Він нагадав, що Президент Трамп свого часу поставив під сумнів правомірність та надійність 5-ї статті договору НАТО, яка зобов’язує членів Альянсу захищати один одного.

«Думаю, Президент Байден якнайшвидше скористається можливістю, щоб зміцнити НАТО не лише в сенсі сил та засобів, мобільності і боєготовності, що, безумовно, вкрай важливо, а найголовніше – в плані згуртованості НАТО для політичного консенсусу. Без якого, до речі, 5-та стаття не варта того паперу, на якому вона написана», - підкреслив радник Байдена.

Він також зазначив, що США продовжать політику стримування Росії і Китаю.

«Президент Байден розуміє, що йдеться не просто про конкуренцію держав, що мають конфлікт інтересів. Це фундаментальне зіткнення між ліберальною демократією і авторитарною олігархією чи авторитарною клептократією», - наголосив він.