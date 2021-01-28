Рух SaveФОП в четвер, 28 січня, влаштував найбільшу протестну акцію з початку року. Підприємці вивели на центральну площу Києва щонайменше кілька тисяч людей.
Вони запланували ходу центральними вулицями за маршрутом: Майдан Незалежності — вулиця Хрещатик — площа Льва Толстого — вулиця Велика Васильківська — вулиця Саксаганського — вулиця Антоновича — вулиця Жилянська — вулиця Володимирська — Майдан Незалежності.
В фейсбуці руху вказано, що учасники акції планують сходити до представництва Євросоюзу (Володимирська вулиця) та посольства США (вулиця Сікорського).
Рух SaveФОП об'єднує малих підприємців, які вимагають збереження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Конкретно вони вимагають прийняття законопроєктів №3853-1 иа №3993, а також скасувати вимогу про використання програмних РРО (касових апаратів) фізичними особами-підприємцями.
З 15 грудня представники руху проводять "податковий майдан" на Майдані Незалежності.