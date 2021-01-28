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Рух SaveФОП влаштував найбільшу протестну акцію з початку року

Учасники планують піти до представництва ЄС і посольства США.

Фото: Підприємці України / #SaveФОП

Рух SaveФОП в четвер, 28 січня, влаштував найбільшу протестну акцію з початку року. Підприємці вивели на центральну площу Києва щонайменше кілька тисяч людей.

Вони запланували ходу центральними вулицями за маршрутом: Майдан Незалежності — вулиця Хрещатик — площа Льва Толстого — вулиця Велика Васильківська — вулиця Саксаганського — вулиця Антоновича — вулиця Жилянська — вулиця Володимирська — Майдан Незалежності.

В фейсбуці руху вказано, що учасники акції планують сходити до представництва Євросоюзу (Володимирська вулиця) та посольства США (вулиця Сікорського).

Фото: Підприємці України / #SaveФОП

Фото: Підприємці України / #SaveФОП

Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Рух SaveФОП об'єднує малих підприємців, які вимагають збереження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Конкретно вони вимагають прийняття законопроєктів №3853-1 иа №3993, а також скасувати вимогу про використання програмних РРО (касових апаратів) фізичними особами-підприємцями.

З 15 грудня представники руху проводять "податковий майдан" на Майдані Незалежності.

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