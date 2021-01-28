​Кабмін дозволив віддати 16 га лісу в Житомирській області монастирю УПЦ МП

Кабінет міністрів віддав майже 16 га лісу в Житомирській області під монастир УПЦ Московського патріархату.

Про це йдеться в розпорядженні №47 від 26 січня, яким уряд погодив зміну цільового призначення земельної ділянки комунальної власності.

Згідно з розпорядженням 15,8 га лісу, який перебуває в постійному користуванні Малинського лісгоспу, отримав статус земель житлової та громадської забудови.

В подальшому ділянку мають передати в постійне користування жіночому монастирю на честь Афонської ікони Божої Матері для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій.

Монастир знаходиться біля селища Чоповичі Малинського району.