"Європейська солідарність" зареєструвала законопроєкти щодо подолання наслідків пандемії коронавірусу

Депутати з фракції «Європейська солідарність» зареєстрували у Верховній Раді законопроєкти 4645, 4646 та 4647, які передбачають заходи щодо подолання наслідків пандемії коронавірусу. Про деталі «антиковідного» плану розповіла під час брифінгу народний депутат Марія Іонова.

У «Євросолідарності» пропонують провести тотальне тестування, визначити пріоритетні групи громадян для щеплення від коронавірусу, заборонити закупівлю вакцини в Росії, встановити кримінальну відповідальність за оборудки з вакциною. Також «ЄС» пропонує надавати у 2021 та 2022 роках податкову знижку на витрати з діагностики і тестування COVID-19, придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення, необхідних для лікування.

«Європейська Солідарність» вже рік пропонує план Порошенка по боротьбі з Covid, аби всі медики отримали надбавки до зарплати, аби всі, хто працює з ковідними пацієнтами, отримали не одну зарплату, а три. Ми пропонуємо збільшити в бюджеті кошти на вакцинацію і негайно розпочати просвітницьку програму. Інакше Україна надовго опиниться за новим ковідним муром», – нагадала Марія Іонова.

В одному із законопроєктів йдеться про те, що Кабмін має розробити Національну програму імунізації громадян від коронавірусу та забезпечити фінансування закладів охорони здоров’я, залучених до вакцинації, для цього у державному бюджеті мають передбачити не менше 15 млрд грн на придбання вакцини.

Також в "ЄС" вважають, що необхідно затвердити критерії пріоритетності – першими мають вакцинуватися медпрацівники, військовослужбовці; люди похилого віку; працівники закладів освіти та соціальної сфери. Завершити щеплення цих соціальних груп необхідно до 1 вересня 2021 року.

«Європейська Солідарність» закликає заборонити ввезення, поширення та реалізацію в Україні вакцини, розробленої або виробленої на території чи за участі держави, визнаної в установленому порядку державою-агресором. «Нехай нарешті Зеленський і його уряд чітко заявлять, що не буде закуплено ані російської вакцини, ані російського газу від країни-агресора», – наголошує Іонова.

Законопроєктом пропонується встановити, що щеплення здійснюється безкоштовно – оплата за щеплення у державних та комунальних закладах охорони здоров’я у будь-якій формі заборонена. «Європейська Солідарність» також вимагає заборонити перепродаж вакцини, яка була придбана за бюджетні кошти.

Водночас проект закону передбачає можливість для приватних закладів охорони здоров’я за власний рахунок ввозити дозволені для використання в Україні вакцини, розповсюджувати та використовувати їх для щеплення громадян проти коронавірусу.

«Євросолідарність» також пропонує внести зміни до Кримінального кодексу, встановивши кримінальну відповідальність за порушення порядку щеплення, за використання в комерційних цілях вакцин та тестів, придбаних за бюджетні кошти.