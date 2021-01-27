Білл Гейтс назвав "божевільними" і "злісними" теорії змови, що звинувачують його в розробці коронавірусу

Мільярдер заявив, що хотів би вивчити, хто стоїть за цим.

Співзасновник Microsoft Білл Гейтс приголомшений обсягом "божевільних" і "злих" теорій змови про нього, які розповсюджуються в соціальних мережах під час пандемії COVID-19.

В інтерв’ю агентству Reuters 27 січня Гейтс заявив, що хотів би вивчити, хто стоїть за цим.

За його словами, мільйони онлайн-постів і "божевільні теорії змови" про нього і провідного американського експерта з інфекційних захворювань Ентоні Фаучі, ймовірно, отримали широке поширення почасти через комбінацію жахливої пандемії коронавірусу і зростання соціальної активності.

"Ніхто не очікував, що я і доктор Фаучі виявимося настільки помітними в цих злісних теоріях. Я дуже здивований цим. Сподіваюся, це мине", - сказав Гейтс.

Мільярдер, який пішов з поста голови Microsoft Corp в 2014 році, через свій благодійний фонд Білла і Мелінди Гейтс виділив щонайменше 1,75 млрд доларів США на глобальну боротьбу з пандемією COVID-19. Ці заходи включають підтримку деяких виробників вакцин, розробників засобів діагностики і потенційних методів лікування.

З часу початку пандемії рік тому в інтернеті поширилися мільйони теорій змови, підживлюючи дезінформацію про коронавірус, його походження і мотиви тих, хто бореться з ним. Вони стверджують, що Фаучі і Гейтс штучно створили пандемію, щоб спробувати контролювати людей, що вони хочуть отримати прибуток від розповсюдження вірусу і використовувати вакцинацію для імплантації мікрочіпів.

"Але чи справді люди вірять в це?" - запитав Гейтс. Він додав, що потрібно буде дізнатися про це протягом наступного року і "зрозуміти ... як це змінює поведінку людей, і як ми повинні мінімізувати це".

Гейтс похвалив Фаучі і Френсіса Коллінза, глав національних інститутів охорони здоров'я США, як "розумних" і "чудових людей". Він сказав, що з нетерпінням чекає, коли вони зможуть ефективно працювати і говорити правду під час правління нової адміністрації президента Джо Байдена.

За словами Гейтса, коли колишній президент Дональд Трамп боровся з пандемією, "іноді здавалося, що вони були єдиними розсудливими людьми в уряді США".

Гейтс сказав, що йому також приємно, що при Байдені Сполучені Штати знову приєдналися до Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Як повідомляли, 22 січня 65-річний Білл Гейтс отримав першу дозу вакцини від коронавірусу. Засновник Microsoft подякував науковцям і провідним медичним працівникам.