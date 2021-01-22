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Білл Гейтс вакцинувався від коронавірусу

Засновник Microsoft подякував науковцям і провідним медичним працівникам.

Білл Гейтс вакцинувався від коронавірусу
Біл Гейтс вакцінувався від коронавірусу

Мультимільярдер і засновник компанії Microsoft Білл Гейтс вакцинувався проти коронавірусу.

Про це він повідомив у Twitter.

"Однією з переваг мого віку 65 років є те, що я маю право на вакцину проти COVID-19. Цього тижня я отримав свою першу дозу, і я почуваюся чудово. Дякуємо всім науковцям, учасникам судових процесів, регуляторним органам і провідним медичним працівникам, які довели нас до цього", - написав він

Раніше Гейтс прокоментував чутки про те, що він влаштував пандемію коронавірусу, "щоб продавати вакцину під виглядом імплантування в тіло мікрочипів". "Це досить важко заперечувати, тому що це так нерозумно й дивно", - сказав він.

Білл Гейтс став героєм теорії змови під час пандемії ковіду. Її прихильники вірять, що вірус з'явився й поширився з вини ексглави Microsoft, який нібито планує нажитися на вакцині. Поширенню чуток сприяло й те, що фонд Білла та Мелінди Гейтсів виділив $300 млн на розробку вакцини та боротьбу з наслідками COVID-19.

Нагадаємо, згідно з результатами опитування, більше половини українців не хочуть вакцинуватися від ковіду навіть безкоштовно.

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