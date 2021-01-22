У США зіпсували 2 тис. доз вакцини Moderna, бо в лікарні випадково вимкнули холодильник

На холодильнику була встановлена система сигналізації, проте вона не спрацювала.

В одній з лікарень американського Бостона унаслідок випадкового вимкнення холодильника були зіпсовані близько 2 тис. доз вакцини від коронавірусу компанії Moderna.

Як повідомляє ABC, інцидент стався у вівторок, 19 січня.

Холодильник, в якому знаходилися препарати, був справний. Прибиральник випадково витягнув вилку з розетки під час прибирання.

"У вівторок, 19 січня співробітники Boston Pharmacy виявили, що холодильник в центрі Jamaica Plain вимкнутий. у результаті 1,9 тис. доз вакцини Moderna, що зберігалася в морозильній камері, були знищені", - заявив каналу прессекретар медичного центру Boston Healthcare System Кайл Тото.

Представник центру зазначив, що на холодильнику була встановлена система сигналізації, проте вона не спрацювала.

Правоохоронці розслідують подію, а також причини, через які не подіяла встановлена в холодильнику сигналізація.

У грудні повідомляли, що Moderna знищила 400 тисяч доз вакцини від COVID-19 через збій на виробництві. Тоді у компанії запевнили, що це не вплине на заплановану кількість виробленої вакцини.

Нагадаємо, що Moderna оцінила вартість однієї дози вакцини від коронавірусу, ефективність якої на третій стадії випробування склала 94,5%, у суму від 25 до 37 доларів. Для стабільності вакцини достатньо температури у 2-8 градусів Цельсія, а для зберігання до 6 місяців потрібна температура у -20.