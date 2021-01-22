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"Ісламська держава" взяла відповідальність за подвійний теракт у Багдаді

21 січня в столиці Іраку загинули понад 30 людей, 110 були поранені.

"Ісламська держава" взяла відповідальність за подвійний теракт у Багдаді
Фото: PUKmedia @pukmedia

Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за подвійний теракт в Багдаді, в результаті якого загинули 32 людини.

Про це повідомляє France Press з посиланням на пропагандистські ресурси екстремістів.

За останніми даними, в результаті вибуху, який стався на центральному ринку Багдада 21 січня, загинули 32 людини, поранення отримали 110 осіб.

Атаку називають найбільшою в столиці Іраку за три роки. Винуватцями вибуху стали двоє терористів, на яких були надягнуті начинені вибухівкою жилети.

Нагадаємо, що у 2019 Іракські збройні сили оголосили про масштабну військову операцію проти терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ). Її мета - очистити регіони, що межують із Сирією, від решти терористів, які досі здійснюють теракти після того, як в грудні 2017 року Багдад оголосив про перемогу над ІДІЛ.

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