В Алжирі п'ятеро людей загинули через вибух саморобної бомби

П'ятеро людей загинули і ще троє були поранені в результаті вибуху саморобної бомби в східному Алжирі в четвер.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Міністерство оборони Алжиру.

Як повідомляється у заяві, вибух стався в провінції Тебесса, приблизно в 573 км від столиці країни, Алжиру. Постраждалі під час вибуху перебували у автомобілі.

На сьогодні теракти в Алжирі стали більш рідкісним явищем після завершення громадянської війни, яка забрала життя 200 тисяч людей. Збройний конфлікт між урядом Алжиру й ісламістськими угрупуваннями тривав з 1991 до 2002 року.

Разом з тим у віддалених районах країни продовжують діяти групи терористичної організації Аль-Каїда та нечисленні банди ісламістів, пов'язаних з Ісламським державою.

Нагадаємо, У Туреччині 2 січня повідомили про затримання понад 260 осіб, які, як стверджується, планували теракти на Новий рік. Спецоперація тривала з 20 грудня 2020 року на території 33 провінцій країни.