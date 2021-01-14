Решение ЕСПЧ, Крым и РФ: долгий путь к справедливости

Украина дважды обращалась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), который расположен в Страсбурге, с жалобами на Россию, которая незаконно оккупировала Крымский полуостров и начала войну на Донбассе – 13 марта 2014 года и 26 августа 2015 года. В июне 2018-го эти две жалобы были объединены в одну, которую в ЕСПЧ назвали «Украина против России». И вот, 14 января 2021 года Суд огласил, что принял к рассмотрению часть жалоб украинского правительства в связи с нарушением РФ прав человека в Крыму, а именно тринадцать, отказав в рассмотрении трех.

Фото: предоставлено Ириной Сомер

Если украинская сторона высоко оценила это решение, назвав его «победой», то комментарии российской выглядели достаточно странно в плане адекватной оценки ситуации, но вполне привычными. «ЕСПЧ сделал вывод о недоказанности целого ряда обвинений», - заявили в Министерстве юстиции РФ. Заголовки российских новостных лент пестрели заголовками: «ЕСПЧ отклонил ряд обвинений Украины против РФ», «счел недоказанными», «безосновательными». Да, отклонил. Три, приняв к рассмотрению тринадцать.

Анонсируя это решение, в ЕСПЧ указали, что «отчет правительства Украины был последовательным на протяжении всего разбирательства и что была предоставлена подробная и конкретная информация».

Так что же конкретно принял к рассмотрению Суд и что отклонил?

Итак, ЕСПЧ будет рассматривать по сути следующие обвинения украинского правительства в адрес России за нарушения прав человека в Крыму: в насильственных исчезновениях и отсутствии эффективного расследования по данным фактам, в жестоком обращении, незаконных задержаниях, в распространении на полуострове российских законов, из-за чего с 27 февраля 2014 года крымские суды не могут считаться законными. Будут рассмотрены жалобы на незаконное автоматическое навязывание российского гражданства, рейды в частные дома, преследование и запугивание религиозных лидеров, не исповедующих русскую православную веру, рейды в места отправления религиозных обрядов и конфискацию религиозной собственности.

Фото: предоставлено Ириной Сомер

Дальше. Приняты к рассмотрению жалобы относительно подавления нероссийских СМИ, запрещения публичных собраний и демонстраций, запугивания и произвольного задержания организаторов демонстраций, экспроприации у гражданских лиц и частных компаний имущества без компенсации, жалобы на подавления украинского языка в школах и преследования украиноязычных детей в школе, на ограничение свободы передвижения между Крымом и материковой частью Украины в результате установления государственной границы и на нарушение прав крымских татар.

Не принятыми к рассмотрению остались жалобы украинской стороны на убийства и отсутствие их расследования, на задержания, запугивания и изъятия материалов у международных журналистов и на национализацию собственности украинских солдат.

После этого решения суд перейдет к рассмотрению дела по существу. Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин уже заверил, что правительство Украины предоставит позицию относительно непосредственных нарушений РФ прав человека на временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополь. «Поздравляю Министерство юстиции с этой победой. ... Мы убеждены, что России не удастся избежать ответственности за нарушение прав человека и основополагающих норм и принципов международного права», – написал он на своей странице в Фейсбуке.

Фото: facebook/Eugene Enin Евгений Енин

Процесс будет длительным и может занять несколько лет. Да, действиям России будет дана правовая оценка, но это не значит, что Москва выполнит решение ЕСПЧ. Еще в 2015 году Конституционный суд РФ вынес постановление, которым предоставил право правительству не выполнять решения этого суда, если они противоречат Конституции. В саму же российскую Конституцию уже на референдуме прошлого года была внесена поправка, которой установлена приоритетность национального права над международным в случае, если есть противоречия.

Иными словами, если ЕСПЧ таки установит, что со стороны РФ преступление есть, наказания может и не быть. Россия продолжает оставаться парией, однако за это она, несомненно, уже платит высокую цену.