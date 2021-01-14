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Африканський Союз домовився про постачання 270 млн доз вакцини проти ковіду від Pfizer, AstraZeneca та Johnson & Johnson

Також регіон очікує ще близько 600 млн доз в рамкаї угоди COVAX.

Африканський Союз домовився про постачання 270 млн доз вакцини проти ковіду від Pfizer, AstraZeneca та Johnson & Johnson
Фото: EPA/UPG

Африканський Союз отримав 270 мільйонів доз вакцин від коронавірусу від компаній Pfizer/BioNTech, AstraZeneca та Johnson & Johnson.

Про це повідомляє BBC.

Голова АС, президент Південної Африки Сиріл Рамафоса зазначив, що цього року будуть доступні всі 270 мільйонів доз. Перші 50 млн доз вакцин надійдуть в середині року - у период с квітня по червень.

"В результаті наших власних зусиль ми на даний момент отримали тимчасове зобов'язання з постачання 270 млн доз вакцин від трьох основних постачальників: Pfizer, AstraZeneca (через Інститут сироваток Індії) і Johnson & Johnson", - сказав Рамафоса.

Також регіон очікує ще близько 600 млн доз в рамках угоди з Глобальним фондом доступу до вакцин проти COVID-19  COVAX, який допомагає  країнам з низьким рівнем доходів. Глобальна ініціатива COVAX передбачає вакцинацію 20% населення. 

Рамафоса також додав, що для вакцинації населення (1,3 мільярди осіб) і за умови, що кожній людині потрібно два щеплення, Африка потребуватиме близько 2,6 мільярди доз.

Нагадаємо, 9 листопада минулого року BioNTech і Pfizer оголосили про 90%-ву ефективність своєї вакцини від ковіду. Для вакцинації потрібно ввести дві дози з інтервалом у три тижні. Вакцина Pfizer після виробництва заморожується та має зберігатися при температурі не вище за -70 градусів. Нею вакцинують у США, Великобританії, країнах ЄС та з лютого в Молдові.

Україна домовилася про купівлю китайської вакцини компанії Sinovac, але однією з умов постачання є ефективність препарату від 70%. Якщо ефективність буде меншою, компанія-виробник компенсує Україні витрачені кошти.

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