Johnson&Johnson перейшла до третього етапу випробування вакцини проти COVID-19 у Британії

Це вже третя вакцина від COVID-19, яка проходить випробування у Великій Британії.

Компанія Johnson&Johnson з 16 листопада розпочинає у Великій Британії третій етап клінічних випробувань вакцини від коронавірусної інфекції, розробленої її підрозділом Janssen Pharmaceutical Companies. Згодом цей етап буде розширений ще на п’ять країн світу, він триватиме один рік за участю в цілому 30 тисяч людей, передає Радіо Свобода.

У Великій Британії в ньому візьмуть участь 6 тисяч добровольців. Розробники вакцини мають перевірити її безпеку та ефективність. На перших двох етапах випробування вакцина Johnson&Johnson показала вироблення імунної відповіді та добру переносимість.

У середині жовтня Johnson&Johnson тимчасово зупинила випробування вакцини через «незрозумілу» хворобу одного з добровольців. У компанії тоді заявили, що це «очікувана частина будь-якого клінічного дослідження».

У разі вдалого завершення випробувань і реєстрації вакцини компанія планує випускати один мільярд доз на рік.

Це вже третя вакцина від COVID-19, яка проходить випробування у Великій Британії. Тривають випробування вакцини, розробленої вченими Оксфордського університету в партнерстві з компанією AstraZeneca, а також американською компанією Novavax.

У Великій Британії зафіксовано понад 1,3 мільйона випадків зараження COVID-19, померли 52 тисячі людей.