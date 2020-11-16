Додон хоче оскаржувати результати виборів президента Молдови у суді

Чинний президент Молдови Ігор Додон збирається оскаржувати результати виборів у суді через "небачені фальсифікації".

Про це він заявив на брифінгу, повідомляє "Європейська правда".

"Попередні результати показують, що мій опонент виграв ці вибори. Мова йде про попередні результати, і я попередньо хочу її з цим привітати", - сказав Додон.

Він також заявив про "безпрецедентні порушення" під час голосування, зокрема заборону голосування жителів Придністров'я, підвезення і підкуп виборців у країнах ЄС, пряме втручання західних лідерів у виборчу кампанію.

"У цій ситуації я зобов’язаний використати всі законні методи, щоб опротестувати ці результати", - сказав Додон, додавши, що звернеться до суду і "не відступить", оскільки "не можна так знущатись з наших громадян", - зазначив Додон.

За словами президента, якщо суд підтвердить відсутність порушень на виборах, він готовий визнати поразку.

Нагадаємо, колишня глава уряду Молдови Мая Санду перемагає у другому турі виборів президента за результатом підрахунку 100% голосів. Згідно з результатами виборів, Санду набрала 57,75% голосів, а її суперник – проросійський політик Ігор Додон – 42,25%. Санду - правоцентристська кандидатка від опозиції, обіймала посаду прем'єр-міністра Молдови з червня по листопад 2019 року.

Сьогодні Зеленський привітав Санду з перемогою на виборах президента Молдови.

Перший тур президентських виборів у Молдові пройшов 1 листопада. Чинний президент Ігор Додон неодноразово засвідчував відверто проросійську позицію, а в лютому цього року заявив, що готовий надати "досить велику автономію Придністров'ю".