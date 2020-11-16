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Джонсон пішов на самоізоляцію після контакту з хворим на коронавірус

Це відбулося на тлі підготовки урядом перезапуску політики після жорстких внутрішніх суперечок.

Джонсон пішов на самоізоляцію після контакту з хворим на коронавірус
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон пішов на самоізоляцію після контакту із членом парламенту, який захворів на коронавірус.

Про це повідомляє ВВС.

У четвер Джонсон провів близько 35 хвилин з депутатом від партії торі Лі Андерсоном, який наступного дня втратив здатність розрізняти смаки. 

Це відбулося на тлі підготовки урядом перезапуску політики після жорстких внутрішніх суперечок.

Даунінг-стріт заявив, що низка "критичних оголошень" цього тижня деталізує "амбіції  Джонсона щодо Сполученого Королівства".

Джонсон головуватиме на "ключових зустрічах щодо ковіду" та співпрацюватиме з канцлером Ріші Сунаком, щоб розробити майбутній огляд витрат. Прем'єр-міністр тепер працюватиме у своїй квартирі на Даунінг-стріт.

Учора Джонсон повідомив у Twiiter, що почувається добре і в нього немає симптомів. Політик заявив, що продовжить керувати реакцією уряду на пандемію.

Нагадаємо, у березні Борис Джонсон заразився коронавірусом.  Загалом він провів близько тижня в лікарні Сент-Томас, де його довелося навіть підключити до кисню (але не до апарата штучної вентиляції легенів).

Після виписки Джонсон вирушив до заміської резиденції Чекерс для реабілітації після хвороби. У квітні він повернувся в офіційну резиденцію на Даунінг-стріт після своєї коронавірусної хвороби.

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