За добу в Україні виявили 9 832 нових випадки COVID-19

В Україні станом на 16 листопада зафыксовано 9 832 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 354 дитини та 360 медпрацівників.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Госпіталізовано за добу 1 100 осіб. 94 пацієнти померли, одужали - 2 753.
За добу було здійснено 33 486 тестувань, зокрема методом ПЛР – 28 685, методом ІФА – 4 801.
За весь час пандемії в Україні захворіло 545 689 осіб; одужало – 244 197, померли 9 697 пацієнтів
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (879), Дніпропетровській (847), Запорізькій (807), Київській (648) та Одеській (633) областях.
Статистика у регіонах:
- м. Київ – 51 499 випадків;
- Вінницька область – 13 948 випадків;
- Волинська область – 18 936 випадків;
- Дніпропетровська область – 22 069 випадків;
- Донецька область – 17 201 випадок;
- Житомирська область – 22 847 випадків;
- Закарпатська область – 19 559 випадків;
- Запорізька область – 19 291 випадок;
- Івано-Франківська область – 28 440 випадків;
- Київська область – 25 141 випадок;
- Кіровоградська область – 3 710 випадків;
- Луганська область – 5 169 випадків;
- Львівська область – 37 466 випадків;
- Миколаївська область – 12 633 випадки;
- Одеська область – 33 415 випадків;
- Полтавська область – 15 262 випадки;
- Рівненська область – 25 210 випадків;
- Сумська область – 18 324 випадки;
- Тернопільська область – 23 757 випадків;
- Харківська область – 48 179 випадків;
- Херсонська область – 7 126 випадків;
- Хмельницька область – 23 136 випадків;
- Черкаська область – 13 478 випадків;
- Чернівецька область – 28 336 випадків;
- Чернігівська область – 11 557 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, станом на ранок 15 листопада, Україна вийшла на 17-те місце у світі за кількістю хворих на ковід.