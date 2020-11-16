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За добу в Україні виявили 9 832 нових випадки COVID-19

За весь час пандемії захворіло 545 689 осіб.

За добу в Україні виявили 9 832 нових випадки COVID-19
Фото: kyivcity.gov.ua

В Україні станом на 16 листопада зафыксовано 9 832 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 354 дитини та 360 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 1 100 осіб. 94 пацієнти померли, одужали - 2 753.

За добу було здійснено 33 486 тестувань, зокрема методом ПЛР – 28 685, методом ІФА – 4 801.

За весь час пандемії в Україні захворіло 545 689 осіб; одужало – 244 197, померли 9 697 пацієнтів

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (879), Дніпропетровській (847), Запорізькій (807), Київській (648) та Одеській (633) областях.

Статистика у регіонах:

  • м. Київ – 51 499 випадків;
  • Вінницька область – 13 948 випадків;
  • Волинська область – 18 936 випадків;
  • Дніпропетровська область – 22 069 випадків;
  • Донецька область – 17 201 випадок;
  • Житомирська область – 22 847 випадків;
  • Закарпатська область – 19 559 випадків;
  • Запорізька область – 19 291 випадок;
  • Івано-Франківська область – 28 440 випадків;
  • Київська область – 25 141 випадок;
  • Кіровоградська область – 3 710 випадків;
  • Луганська область – 5 169 випадків;
  • Львівська область – 37 466 випадків;
  • Миколаївська область – 12 633 випадки;
  • Одеська область – 33 415 випадків;
  • Полтавська область – 15 262 випадки;
  • Рівненська область – 25 210 випадків;
  • Сумська область – 18 324 випадки;
  • Тернопільська область – 23 757 випадків;
  • Харківська область – 48 179 випадків;
  • Херсонська область – 7 126 випадків;
  • Хмельницька область – 23 136 випадків;
  • Черкаська область – 13 478 випадків;
  • Чернівецька область – 28 336 випадків;
  • Чернігівська область – 11 557 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, станом на ранок 15 листопада, Україна вийшла на 17-те місце у світі за кількістю хворих на ковід.

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