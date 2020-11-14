Від ковіду у Києві померло ще 12 осіб

За минулу добу в Києві виявили ще 1053 хворих на коронавірус. Померли 12 людей.

Про це інформує пресслужба Київської міськради.

Найбільше випадків захворювання виявили в Подільському районі – 170, у Деснянському – 133 та в Дніпровському районі – 122.

До лікарень столиці госпіталізували 73 пацієнти.

Одужали за минулу добу 369 людей.

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 49 699. Усього коронавірус забрав життя 950 киян, подолали хворобу 18 702 мешканці Києва.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні було виявлено 12 524 нових випадків захворювання на коронавірус. Померла 191 особа, одужало 4 962 українців.