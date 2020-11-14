Від ковіду у Києві померло ще 12 осіб

За минулу добу в Києві виявили ще 1053 хворих на коронавірус. Померли 12 людей.
Про це інформує пресслужба Київської міськради.
Найбільше випадків захворювання виявили в Подільському районі – 170, у Деснянському – 133 та в Дніпровському районі – 122.
До лікарень столиці госпіталізували 73 пацієнти.
Одужали за минулу добу 369 людей.
Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 49 699. Усього коронавірус забрав життя 950 киян, подолали хворобу 18 702 мешканці Києва.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні було виявлено 12 524 нових випадків захворювання на коронавірус. Померла 191 особа, одужало 4 962 українців.