Шмигаль про карантин: у міських голів немає повноважень дозволяти або забороняти дію рішень уряду

Мери не мають повноважень робити винятки для об’єктів, що внесені до переліку постанови.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у міських голів немає повноважень дозволяти або забороняти дію рішень уряду на території окремо взятої територіальної одиниці.

Про це за результатами селекторної наради глави уряду з керівниками областей щодо ситуації з поширенням COVID-19 повідомила пресслужба Кабміну.

"У міських голів немає повноважень дозволяти або забороняти дію рішень уряду на території окремо взятої територіальної одиниці. Рішення уряду діють безумовно і підлягають виконанню всіма суб’єктами господарювання, які розташовуються на території України. Карантин вихідного дня стосується винятково визначеного переліку суб’єктів господарювання, які є на території України. Якщо це, наприклад, ТРЦ, то він має бути закритий протягом вихідних", - сказав Шмигаль.

За його словами, голови ОДА мають скоординувати роботу місцевої поліції та Держпродспоживслужби для перевірки суб’єктів господарювання, які на вихідні не повинні приймати відвідувачів.

Прем'єр зазначив, що, за рішенням уряду, протягом вихідних заклади, визначені в переліку, підлягають закриттю або не повинні приймати відвідувачів. А також наголосив, що міські голови не мають повноважень робити винятки для об’єктів, що внесені до переліку постанови.

За результатами наради було доручено Держпродспоживслужбі спільно з Національною поліцією здійснювати перевірки на дотримання протиепідемічних заходів у невеликих магазинах і на продуктових ринках.

Нагадаємо, вчора мерія Одеси відмовилася запроваджувати карантин вихідного дня. На території міста продовжують діяти обмеження помаранчевої зони.

Також міський голова Анатолій Бондаренко вважає карантин вихідного дня недоречним для таких невеликих міст, як Черкаси. У місті вже двічі відмовлялися посилювати карантин: у травні і жовтні.

У Рівному вирішили перенести введення карантину вихідного дня на наступний тиждень. Місцева влада очікує селекторної наради з ОДА, а в понеділок проведе власну комісію.

Позавчора міський голова Львова заявив, що міська рада готує позов до суду на рішення Кабміну про карантин вихідного дня. Садовий вважає карантин вихідного дня "дурницею" і заявив, що Львів не підтримуватиме рішення уряду.