​Садовий вважає карантин вихідного дня "дурницею" і заявив, що Львів не підтримуватиме рішення уряду

Мер зазначив що, згідно зі статистикою, 25% львівян вже перехворіли на ковід.

Мер Львова Андрій Садовий вважає "дурницею" введення карантину вихідного дня і заявляє, що у Львові таке рішення уряду підтримувати не будуть.

Про це він заявив під час акції підприємців.

"Карантин вихідного дня, на мою думку, це - дурниця. Ми були, є і будемо разом з вами, жодного глупого рішення місто підтримувати не буде. Ми з вами повинні взяти на себе всі зобов'язання: ніяких банкетів, ювілеїв або весіль, але про повний локдаун говорити не можна. Якщо влада хоче робити якісь обмеження, то нехай спочатку заплатить гроші людям, компенсації, як це роблять німці, французи та інші країни. А добити людей, забрати у них останні гроші... А хто потім буде годувати їх сім'ї?", - сказав Садовий.

Він також додав, що "влада приходить та йде, а Львів був, є і буде".

За словами мера, місто отримало від держави лише 1 млн гривень, "зате влада забирає з місцевого бюджету 591 млн гривень".

Садовий також подякував представникам бізнесу за фінансову допомогу лікарням.

Він також наголосив, що, згідно зі статистикою, 25% львівян вже перехворіли на ковід, у тому числі - його родина.

Відповідаючи на питання, чи штрафуватимуть бізнес за недотримання рішення уряду, Садовий наголосив, що "для прийняття рішень у місті є місцева влада".

Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів розглянув впровадження так званого карантину вихідного дня. Протиепідемічні заходи будуть посилені з опівночі суботи до опівночі понеділка. Також уряд скасовував адаптивний карантин.

Навесні, коли в країні діяли жорсткі карантинні обмеження, виконавчий комітет міськради Черкас послабив карантинні обмеження для частини підприємців з 1 травня. Після цього поліція відкрила кримінальне провадження щодо влади міста, а голова МВС Арсен Аваков закликав мера Анатолія Бондаренка "припинити ризикувати життям і здоров'ям людей" і додав, що реагування "буде жорстким".

У відповідь Бондаренко заявив, що ослаблення карантину у місті - безпечне, а правоохоронні органи він не боїться. 1 травня його викликали на допит.

Бондаренко також обмінявся з президентом Зеленським відеозверненнями, в одному з яких наголосив, що місто чинитиме опір у разі тиску на нього з боку влади.