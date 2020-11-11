У четвер в Україні опадів не передбачається

Уночі стовпчик термометра опуститься до -1.

У четвер, 12 листопада, в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 0...+2 градуси, удень +5...+7 градусів.

Про це повідомляє Гідрометцентр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +1...+3 градуси, вдень +5...+7 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -1...+1 градус, удень +4...+6 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -1...+1 градус, удень +4...+6 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 0...+2 градуси, в Одеській області - +3...+5 градусів, удень +7...+9 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 градусів, удень +9...+11 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2...+4 градуси, удень +7...+9 градусів.