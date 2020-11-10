Редактор відділу "Світ" LB.ua Олександр Демченко увійшов у шортлист премії "Високі стандарти журналістики"

У понеділок, 9 листопада, оголосили короткий список номінантів премії "Високі стандарти журналістики-2020".

Журналіст LB.ua, редактор відділу "Світ" Олександр Демченко претендує на нагороду в категорії "За швидкий та якісний розвиток у професії".

Серед тих, хто стрімко увійшли у професію та привернули увагу якісними публікаціями, також Ірина Андрейців, Liga.net та Дарія Гірна, "Суспільне", інформує detector.media.

Премію вручають у трьох категоріях: "За сталий, якісний медійний проєкт/продукт", "За швидкий і якісний розвиток у професії", "За якісний регіональний/нішевий медійний проєкт".

Переможців у кожній категорії оголосять на офіційній церемонії, яка цього року відбудеться 12 грудня у Львові. Зважаючи на епідеміологічну ситуацію, вона буде проведена з дотриманням усіх заходів безпеки, а також для усіх зацікавлених транслюватиметься онлайн.

До експертної групи премії у 2020 році увійшли: шефредакторка інтернет-видання LB.ua Соня Кошкіна, засновник Школи журналістики УКУ Ігор Балинський, шефредакторка видання «Детектор медіа» Наталія Лигачова, медіаекспертка, викладачка Могилянської школи журналістики (НаУКМА) Діана Дуцик, викладачка Школи журналістики УКУ Зоя Красовська, журналіст та ведучий Павло Казарін, журналіст, публіцист, історик Вахтанг Кіпіані, публіцист, викладач Школи журналістики УКУ, виконавчий директор Львівського медіафоруму Юрій Опока, ведучий Прямого каналу Валерій Калниш.