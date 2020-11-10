СБУ викрила схему привласнення бюджетних коштів під час ремонту лікарень і шкіл на Луганщині

За час функціонування схеми зловмисники здійснили ремонтні роботи на 17 соціальних об’єктах на загальну суму понад 50 мільйонів гривень.

Служба безпеки України викрила масштабну схему заволодіння бюджетними коштами під час проведення капітального ремонту лікарень і шкіл у Кремінському районі Луганської області.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"За даними досудового слідства органів безпеки встановлено, що організував оборудку у 2018 році «впливовий» бізнесмен із міста Кремінна. До протиправної діяльності він залучив на той час чинного посадовця райдержадміністрації і представників кількох комерційних структур, які спеціалізуються на проєктних, ремонтних роботах і торгівлі будівельними матеріалами", - йдеться в повідомленні.

Користуючись службовим становищем, чиновник забезпечував своїм спільникам перемогу в тендерах на проведення будівельних робіт на соціальних об’єктах району. Після чого підконтрольне учасникам схеми підприємство-проєктант штучно завищувало вартість товарів і послуг у 1,5-2 рази. Будівельні матеріали учасники схеми закуповували за завищеними цінами в наближених фірм, а різницю переводили в готівку і привласнювали.

СБУ встановила, що за час функціонування схеми зловмисники здійснили ремонтні роботи на 17 соціальних об’єктах на загальну суму понад 50 мільйонів гривень. Задокументовано, що лише на ремонті дахів п’яти шкіл вони привласнили майже 700 тисяч гривень. Точна сума збитків, завданих бюджету, встановлюється.

Правоохоронці провели 9 обшуків у Києві та Кремінній, за місцями проживання, роботи фігурантів справи та в їхніх транспортних засобах. Вони вилучили чорнові записи, 800 тисяч гривень та інші речові докази, які долучено до матеріалів кримінальної справи.

Організатору та чотирьом фігурантам справи повідомлено про підозру. Вирішується питання обрання їм міри запобіжного заходу.

"Провадження розпочато за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинено організованою групою; легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинено організованою групою; службове підроблення, вчинено організованою групою) Кримінального кодексу України", - додали в СБУ.

Нагадаємо, у січні Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження про можливе присвоєння 32 млн гривень бюджетних коштів під час виконання державного оборонного замовлення. Серед фігурантів справи є один чинний співробітник Міноборони.