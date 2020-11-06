За цю суму вони "пообіцяли" надати дозвіл на придбання складських приміщень за заниженою вартістю.

Служба безпеки України викрила двох високопосадовців Маріупольської міжрайонної установи облспоживспілки та Донецької обласної спілки споживчих товарів на одержанні великої суми хабара.

Фото: СБУ

Пресцентр СБУ інформує, що викриті співробітниками спецслужби високопосадовці вимагали понад 2,5 мільйона гривень від місцевого підприємця. За цю суму вони "пообіцяли" надати йому дозвіл на придбання складських приміщень за заниженою вартістю.

Обох хабарників затримали у Маріуполі під час передачі всієї суми.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру і обрання судом запобіжних заходів.

Раніше в листопаді заступника голови Закарпатської облради піймали на хабарі у понад півмільйона гривень.