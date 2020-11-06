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Окупанти 11 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі

Один військовий отримав поранення.

Окупанти 11 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі
Фото: Макс Левин

Упродовж минулої доби, 5 листопада, на Донбасі зафіксовано 11 порушень домовленостей про припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

Дев’ять порушень зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Поблизу Старогнатівки противник провокував наших захисників вогнем зі стрілецької зброї. У передмісті Авдіївки окупаційні війська тричі відкривали вогонь, застосовуючи гранатомети різних систем і стрілецьку зброю. На ділянках у районі населеного пункту Водяне задокументовано п’ять порушень. З тимчасово окупованої Ужівки противник вів вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем.

Окрім того, двічі впродовж доби ворог застосував міномети калібру 82 міліметри.

"Нахабні дії російсько-окупаційних військ безкарними не залишилися, адекватним вогнем у відповідь зі штатного озброєння оборонці Водяного рішуче подавили ворожу активність та змусили противника припинити обстріли", - повідомили у штабі.

Ще два порушення режиму припинення вогню зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" - на ділянках неподалік населеного пункту Попасна. В обідній час противник провокував наших захисників вогнем з великокаліберного кулемета.

Окрім того, бойовики задіяли безпілотний літальний апарат для скидання пострілу ВОГ-17 над позиціями ЗСУ. Внаслідок підриву ВОГ-17 один військовослужбовець отримав осколкові поранення.

З початку поточної доби, 6 листопада, на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша.

Нагадаємо, останніми днями ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил загострилася. Так, впродовж дня 5 листопада окупанти вісім разів порушили домовленості про припинення вогню.

4 листопада збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню. Українські військовослужбовці тоді не постраждали. 3 листопада з боку окупантів було зафіксовано також шість порушень, один український військовий отримав поранення.

У Міноборони заявляють, що за 100 днів тиші кількість обстрілів зменшилась у 5,5 разів, а кількість загиблих - у 14.

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