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​У Миколаєві поліцейські вилучили у психолога арсенал зброї та вибухівку

Чоловік заявив, що тримав усе це вдома "для колекції" та планував продати.

​У Миколаєві поліцейські вилучили у психолога арсенал зброї та вибухівку
Фото: Сергей Нужненко

У Миколаєві 35-річний практикуючий психолог зберігав у власній квартирі пістолети, гранати, гвинтівки, автомати, близько 100 набоїв різного калібру та ножі.

Про це повідомляється на сайті Нацполіції.

Чоловік заявив правоохоронцям, що тримав усе це вдома "для колекції" та планував продати.

"Зі слів господаря, він - відомий практикуючий психолог, який вже видав декілька книжок і збирався писати наступну, але не міг почати, не прийнявши внутрішню частину себе, яка пов'язана з силою. Колекціонував зброю та боєприпаси з дитинства, планував зібране реалізувати, а ще, як каже сам, це було спробою втілити красу і силу в одному, а також закарбувати історію. Про своє хобі чоловік охоче розповідав підписникам у соціальних мережах, про що стало відомо і правоохоронцям", - йдеться в повідомленні.

5 листопада правоохоронці прибули до психолога з санкцією на обшук.

Серед вилученого спеціалісти-вибухотехніки виявили підривач до ручної осколкової гранати іноземного виробництва, який містить заряд і належить до категорії вибухонебезпечних предметів, радіус ураження якого - декілька метрів.

Зброю та вибухівку правоохоронці направлять на експертизу. Частину боєприпасів довелося знищити через ризик транспортування.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає до семи років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині СБУ виявила замаскований схрон з гранатами і вибухівкою.

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