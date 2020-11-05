СБУ викрила розкрадання 450 тисяч на ремонті залізничного мосту через Десну

Для виведення коштів у тінь та їх переведення у готівку учасники схеми використали підконтрольне підприємство з ознаками фіктивності.

Служба безпеки України у Чернігівській області викрила розкрадання майже 450 тис грн державних коштів на ремонті залізничного мосту.

Про це повідомляє пресслужба СБУ в Чернігівській області.

"Служба безпеки України викрила у Чернігівській області схему розкрадання державних коштів, які були виділені на відновлення залізничного мосту через річку Десна", - йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що представники АТ "Укрзалізниця" уклали договір з комерційною структурою на проведення капремонту об’єкту транспортної інфраструктури. Щоб привласнити частину цих грошей, керівник фірми-підрядника штучно завищив обсяги робіт і витратних матеріалів. Для цього фігуранти внесли недостовірні відомості до звітної документації.

"Встановлено, що для виведення коштів у тінь та їх переведення у готівку учасники схеми використали підконтрольне підприємство з ознаками фіктивності. За результатами будівельно-технічної та економічної експертиз оборудка завдала державі збитки на майже 450 тисяч гривень", - додали в СБУ.

Керівнику фірми-підрядника повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) і ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Зараз суд обирає йому запобіжний захід.

Нагадаємо, у вересні Служба безпеки України викрила керівників АТ "Укрзалізниця" на організації корупційної схеми під час контейнерних перевезень. Через фірму-прокладку розікрали понад 4 мільйони гривень. Повідомляється, що топчиновники УЗ сховали частину "виручки" в холодильник разом з доказами корупційної схеми.