У Київській області в магазині будматеріалів стався вибух

У Білій Церкві Київської області 4 листопада в магазині будівельних матеріалів стався вибух.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції Київської області.

"Попередня причина події – згущення випарів лако-фарбових виробів, які знаходились у складському приміщенні магазину", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок вибуху постраждали двоє працівників. Їх доправлено до реанімаційного відділення лікарні, де медики діагностували потерпілим термічні опіки.

За фактом правоохоронці відкрили провадження ч. 1 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у вересні на київському заводі Carlsberg Ukraine стався вибух, двоє людей постраждали. У пресслужбі заводу Carlsberg Ukraine озвучили попередню версію вибуху - вибух газового балону в зв’язку з порушенням робітників підрядної організації техніки безпеки при проведенні зварювальних робіт. Ведеться розслідування до повного з’ясування причини вибуху.

Зазначається, що вибух трапився в той момент, коли два працівники підрядної організації виконували зварювання технічних люків на даху очисних споруд.