У МОН відреагували на плани Зеленського надати пільги дітям померлих від COVID-19 медиків

Держава повинна піклуватися про дітей медиків, померлих від коронавірусу при виконанні професійних обов'язків.

Міністерство освіти та науки (МОН) підтримує ініціативу президента України Володимира Зеленського надати освітні пільги дітям медиків, які загинули внаслідок зараження COVID-19 при виконанні службових обов’язків.

Про це в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет повідомив у Telegram.

"Держава всіляко намагається підтримувати наших медичних працівників. І в цей складний для всіх час ми повинні піклуватися про дітей медиків, померлих від коронавірусу при виконанні професійних обов'язків. МОН підтримує ініціативу Президента України Володимира Зеленського щодо надання можливості таким дітям здобути вищу та фахову передвищу освіту на пільгових умовах", - повідомив Шкарлет.

Він зазначив, що після ухвалення парламентом президентського законопроєкту МОН оперативно внесе зміни до Умов прийому на 2021 рік.

"Державна підтримка передбачатиме повну або часткову оплату навчання за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, надання пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти, соціальну стипендію, безоплатне проживання в гуртожитку (інтернаті) тощо", - зазначив Шкарлет.

Нагадаємо, Володимир Зеленський доручив підготувати законопроєкт, згідно з яким діти лікарів, які захворіли на COVID-19 при виконанні службових обов’язків, отримають розширені права пільгового вступу (як і діти, батьки яких загинули під час бойових дій на Донбасі) до закладів вищої та фахової передвищої освіти.