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У Данії знищать усіх норок, щоб зупинити мутацію коронавірусу

Мутований вірус норки може становити ризик для ефективності майбутньої вакцини.

У Данії знищать усіх норок, щоб зупинити мутацію коронавірусу
Фото: gloss.ua

Уряд Данії, яка є найбільшим у світі виробником норкових шкурок, наказав знищити всі 17 мільйонів норок на звірофермах після виявлення випадків зараження мутованим вірусом серед тварин.

Про це пише Reuters.

Прем'єр-міністр країни Метте Фредеріксен заявила, що у зв'язку з виявленням у норки мутованої інфекції, яка поширюється на людей і послаблює здатність до вироблення антитіл, потрібні рішучі дії. Нині зареєстровано 12 осіб з вірусом. Прем'єр попередила, що він може поширитися не тільки на іншу частину Данії, а й на решту світу.

"Мутований вірус норки може становити ризик для ефективності майбутньої вакцини", - сказала вона.

Норки також були знищені в Нідерландах та Іспанії після виявлення інфекції.

Міністр охорони здоров'я Данії заявив, що близько половини із 783 заражених данців у Північній Данії, де велика кількість норкових ферм, були заражені штамом вірусу, що походить від тварин.

Раніше вважалося, що джерелом поширення коронавірусу міг стати ринок морепродуктів в Ухані. Також повідомлялося, що ймовірними переносниками вірусу могли стати панголіни.

Проте у травні Китай змінив версію походження коронавірусу. Там заявили, що першоджерелом вірусу не є ринок морепродуктів в Ухані. Генетичні дослідження зразків тварин з продуктового ринку Ухань показали, що у них не було COVID-19, а значить, вони не могли бути джерелом зараження покупців.

За словами директора центру Гао Фу, ринок не був причиною коронавірусу, а "однією з його жертв". При цьому дослідження китайських вчених підтвердили версію, що вірус виник у кажанів. Але людині він передався через "проміжну тварину". Точне місце зараження нульового пацієнта невідоме.

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