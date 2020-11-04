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Наразі киснем забезпечено майже 20 тисяч ліжок, - Віктор Ляшко

Регіони отримали субвенцію розміром 572 млн. грн.

Наразі киснем забезпечено майже 20 тисяч ліжок, - Віктор Ляшко
Фото: kmu.gov.ua

Станом на 3 листопада киснем забезпечено 19 972 ліжка, відведених під ковід. Про це в коментарі LB.ua заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко

“Всього 10 серпня було поставлено завдання підготувати під ковід 52 тисячі ліжок, з них 42 189 мали бути забезпечені киснем, - говорить Ляшко. - Станом на сьогодні маємо 19 972 ліжка з киснем”.

Він пояснив, що йдеться як про централізовану розводку кисню, так і про концентратори - вони теж рахуються в статистиці як кисневі точки.

Ляшко розповідає, що відповідне завдання (забезпечити киснем 80% ковідних ліжок) було поставлене перед головами обласних адміністрацій ще у серпні. “Вони обіцяли, що все буде зроблено, - каже Віктор Ляшко. - У вересні ми аналізуємо ситуацію і бачимо, що кількість ліжок з киснем не збільшується. Знову всіх збираємо і питаємо: “Що відбувається, у вас не вистачає грошей?” Кажуть, що так, не вистачає грошей. Збираємо потребу, 10 жовтня передаємо в регіони субвенцію - 572 млн. грн. Доводимо кошти до місця призначення і просимо регіони сказати, скільки вони до 1 листопада встигнуть забезпечити кисню. Вони показують: обладнаємо 17 тисяч ліжок, на додачу до тих 16, які вже були. Але станом на 3 листопада вони обладнали тільки 3600, тобто, загалом маємо 19,972 ліжка з киснем. Сьогодні прем’єр провів ще раз селекторну нараду, ще раз пройшлись по кожній області, по кожній цифрі, по кожній потребі”. 

Нагадаємо, в Україні зараз розглядається варіант впровадження нової карантинної зони – крім червоної, помаранчевої, жовтої і зеленої може з'явитися ще умовно названа чорна, в якій буде повний локдаун. 

Також уряд розглядає варіант введення карантину вихідного дня - з вечора п'ятниці до ранку понеділка. Він передбачає закриття фудкортів, ресторанів, окрім роботи на виніс. 

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