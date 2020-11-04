У ЗСУ за добу ще 167 людей захворіли на коронавірус

Всього в армії на COVID-19 хворіє 1851 особа.

У Збройних силах України минулої доби зафіксували 167 випадків коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба Командування Медичних сил ЗСУ.

"За минулу добу зареєстровано 167 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у закладах охорони здоров’я перебуває 22 особи", - йдеться в повідомленні.

У ЗСУ зазначили, що всього в армії на COVID-19 хворіє 1851 особа.

Усього за час пандемії одужало 4342 особи, летальних випадків – 17.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 354 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 29 осіб.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 9524 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 313 дітей і 408 медпрацівників.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що ситуація з коронавірусом близька до катастрофи і кожен несе особисту відповідальність за поширення COVID-19.