Степанов про коронавірус: ми дійшли до точки неповернення і близькі до катастрофи

Ситуація з коронавірусом близька до катастрофи, і кожен несе особисту відповідальність за розповсюдження COVID-19.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов під час виступу у Верховній Раді.

"Ми дійшли точки неповернення і близькі до катастрофи. Ситуація критична не тільки в Україні, а й в усьому світі. Англія, Франція, Австрія, Німеччина, Іспанія знову вводять жорсткі карантинні обмеження не просто так", - сказав Степанов.

Глава МОЗ зазначив, що навантаження від COVID-19 не витримують навіть найпотужніші медичні системи європейських країн.

"Попереду важкі часи. Наступні слова багатьом не сподобаються, але це факт. Немає когось окремого відповідального за боротьбу з ковідом. Настав час особистої відповідальності кожного. Коронавірус розповсюджується виключно від однієї людини до іншої. Тому кожен з нас несе особисту відповідальність за розповсюдження коронавірусної хвороби. Ми не можемо за вас виконати правила. Тільки ви самі можете вберегти себе", - зауважив міністр.

Степанов також додав, що потрібно дотримуватися дистанції і носити маску, а у разі виникнення перших симптомів поводитися відповідально - звернутися до лікаря, ізолюватися, не наражати на небезпеку оточуючих.

"Ситуація швидко перетворюється зі складної на катастрофічну. Нам необхідно приготуватися до неминучого. Легко пройти другу хвилю - неможливо", - сказав міністр.

Нагадаємо, упродовж 2 листопада в Україні зафіксовано рекордні 8 899 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. З них 346 дітей і 401 медпрацівник. Також зафіксовано найбільше за добу число одужань від ковіду - 5 100.

Степанов заявив, що коронавірус поширюється "просто в ураганному режимі".