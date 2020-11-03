Голова комітету Ради з нацбезпеки Завітневич захворів на ковід

Про самопочуття нардеп не повідомив.

Голова парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич (фракція "Слуга народу") отримав позитивний тест на коронавірус.

Про це він повідомив уранці 3 листопада.

"Учора ввечері отримав результат тесту на COVID-19, позитивний. Здається, це була п’ята спроба з початку пандемії, до цього Бог милував. Ну нічого, буду лікуватися", - написав Завітневич у Facebook.

Раніше повідомляли, що понад 60 нардепів та працівників Ради вже захворіли на ковід.

Наприкінці вересня через спалах коронавірусу у Верховній Раді було вирішено скасувати пленарні засідання до 20 жовтня.

Протягом кількох днів ковід виявили у 10 нардепів та представників апарату. Так, на коронавірус захворіла керівниця партії "Голос" Кіра Рудик. 29 вересня про позитивний тест на ковід повідомили також п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко та нардеп від "Слуги народу" Жан Беленюк.