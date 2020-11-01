У ЗСУ зафіксували ще одну смерть від ковіду

За минулу добу в Збройних Силах України зареєстровано 112 нових випадків ковіду.

Про це повідомило Командування Медичних сил ЗСУ.

Зафіксовано 17 летальний випадок від ковіду, помер військовий з Одеси.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 452 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 84 особи.

Вдома під наглядом медичної служби перебуває 91 особа.

“Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом”, – йдеться у повідомленні.

Додамо, загалом станом на 1 листопада у ЗСУ ковід виявили у 1701 особи. Всього за час пандемії одужало 4146 осіб.

Нагадаємо, за минулу добу у Збройних Силах України зареєстровано 159 нових випадків коронавірусу.