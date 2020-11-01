iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Конституционный локдаун
Конституционный локдаун
19-річний син Наталії Королевської став депутатом міськради Краматорська
19-річний син Наталії Королевської став депутатом міськради Краматорська
Тимошенко прокоментувала заяву Ради Європи щодо законопроєкту Зеленського
Тимошенко прокоментувала заяву Ради Європи щодо законопроєкту Зеленського
У "Слузі народу" назвали "безальтернативним" голосування за розпуск КСУ
У "Слузі народу" назвали "безальтернативним" голосування за розпуск КСУ
Рух вулицею Мишуги у Києві відновлено (оновлено)
Рух вулицею Мишуги у Києві відновлено (оновлено)
У Раді Європи розкритикували законопроєкт Зеленського щодо КСУ
У Раді Європи розкритикували законопроєкт Зеленського щодо КСУ
Помер Шон Коннері
Помер Шон Коннері
Суд призначив учаснику cмертельної ДТП на Майдані домашній арешт і електронний браслет (оновлено)
Суд призначив учаснику cмертельної ДТП на Майдані домашній арешт і електронний браслет (оновлено)
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

У ЗСУ зафіксували ще одну смерть від ковіду

За минулу добу в Збройних Силах України зареєстровано 112 нових випадків ковіду. 

У ЗСУ зафіксували ще одну смерть від ковіду
Фото: dw.com

За минулу добу в Збройних Силах України зареєстровано 112 нових випадків ковіду

Про це повідомило Командування Медичних сил ЗСУ.

Зафіксовано 17 летальний випадок від ковіду, помер військовий з Одеси

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 452 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 84 особи. 

Вдома під наглядом медичної служби перебуває 91 особа. 

“Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом”, – йдеться у повідомленні. 

Додамо, загалом станом на 1 листопада у ЗСУ ковід виявили у 1701 особи.  Всього за час пандемії одужало 4146 осіб.

Нагадаємо, за минулу добу у Збройних Силах України зареєстровано 159 нових випадків коронавірусу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також