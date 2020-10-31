В Україні за минулу добу зафіксовано рекорд з кількості нових випадків ковіду

В Україні за минулу добу зафіксовано рекорд з кількості нових випадків коронавірусу. Упродовж 30 жовтня лабораторно підтвердили 8752 нових випадків коронавірусу. Померло 155 осіб, одужало 3902 хворих на COVID-19.

Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Станом на ранок 31 жовтня в Україні 387 481 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Від початку пандемії 7 196 осіб померло, 158 928 одужали. Продовжують хворіти 221 357 пацієнти.

За минулу добу найбільше випадків виявлено у Києві (781), Донецькій (749), Львівській (514), та Одеській (507) областях.

Статистика у регіонах:

Вінницька обл — 10342 (+227)

Волинська обл — 13554 (+228)

Дніпропетровська обл — 15071 (+416)

Донецька обл — 10392 (+749)

Житомирська обл — 14257 (+391)

Закарпатська обл — 14470 (+312)

Запорізька обл — 9909 (+342)

Івано-Франківська обл — 20392 (+411)

Кіровоградська обл — 2514 (+116)

м. Київ — 37549 (+781)

Київська обл — 16464 (+345)

Львівська обл — 29828 (+514)

Луганська обл — 3635 (+60)

Миколаївська обл — 7782 (+208)

Одеська обл — 24623 (+507)

Полтавська обл — 9563 (+343)

Рівненська обл — 19158 (+301)

Сумська обл — 11750 (+242)

Тернопільська обл — 20669 (+258)

Харківська обл — 36297 (+622)

Херсонська обл — 3960 (+160)

Хмельницька обл — 15724 (+497)

Чернівецька обл — 21658 (+385)

Черкаська обл — 9157 (+205)

Чернігівська обл — 8763 (+132)

Нагадаємо, 29 жовтня Україні зафіксовано відразу три ковідні рекорди. Лабораторно підтвердили 8 312 нових випадків коронавірусу. 173 пацієнти з COVID-19 померли, 3 394 вдалося побороти недугу.

За результатами моделювання Київської школи економіки, в Україні вже з листопада можуть виявляти до 10 тисяч нових випадків ковіду за добу. До кінця року від коронавірусу може померти до 20 тисяч українців.

До 31 грудня в Україні діє адаптивний карантин. Відповідно останнього карантинного зонування, з 26 жовтня в Україні червоний рівень епіднебезпеки діє у 100 адміністративних одиницях.