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В Україні за минулу добу зафіксовано рекорд з кількості нових випадків ковіду

Лабораторно підтвердили 8752 нових випадків коронавірусу. Померло 155 осіб, одужало 3902 хворих на COVID-19.

В Україні за минулу добу зафіксовано рекорд з кількості нових випадків ковіду
EPA/UPG

В Україні за минулу добу зафіксовано рекорд з кількості нових випадків коронавірусу. Упродовж 30 жовтня лабораторно підтвердили 8752 нових випадків коронавірусу. Померло 155 осіб, одужало 3902 хворих на COVID-19.

Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Станом на ранок 31 жовтня в Україні 387 481 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Від початку пандемії 7 196 осіб померло, 158 928 одужали. Продовжують хворіти 221 357 пацієнти.

За минулу добу найбільше випадків виявлено у Києві (781), Донецькій (749), Львівській (514), та Одеській (507) областях.

Статистика у регіонах:

  • Вінницька обл — 10342 (+227)
  • Волинська обл — 13554 (+228)
  • Дніпропетровська обл — 15071 (+416)
  • Донецька обл — 10392 (+749)
  • Житомирська обл — 14257 (+391)
  • Закарпатська обл — 14470 (+312)
  • Запорізька обл — 9909 (+342)
  • Івано-Франківська обл — 20392 (+411)
  • Кіровоградська обл — 2514 (+116)
  • м. Київ — 37549 (+781)
  • Київська обл — 16464 (+345)
  • Львівська обл — 29828 (+514)
  • Луганська обл — 3635 (+60)
  • Миколаївська обл — 7782 (+208)
  • Одеська обл — 24623 (+507)
  • Полтавська обл — 9563 (+343)
  • Рівненська обл — 19158 (+301)
  • Сумська обл — 11750 (+242)
  • Тернопільська обл — 20669 (+258)
  • Харківська обл — 36297 (+622)
  • Херсонська обл — 3960 (+160)
  • Хмельницька обл — 15724 (+497)
  • Чернівецька обл — 21658 (+385)
  • Черкаська обл — 9157 (+205)
  • Чернігівська обл — 8763 (+132)

Нагадаємо, 29 жовтня Україні зафіксовано відразу три ковідні рекорди. Лабораторно підтвердили 8 312 нових випадків коронавірусу. 173 пацієнти з COVID-19 померли, 3 394 вдалося побороти недугу.

За результатами моделювання Київської школи економіки, в Україні вже з листопада можуть виявляти до 10 тисяч нових випадків ковіду за добу. До кінця року від коронавірусу може померти до 20 тисяч українців.

До 31 грудня в Україні діє адаптивний карантин. Відповідно останнього карантинного зонування, з 26 жовтня в Україні червоний рівень епіднебезпеки діє у 100 адміністративних одиницях.

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