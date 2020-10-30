І другий основний воротар "Динамо" здав позитивний тест на коронавірус

Воротар київського "Динамо" Денис Бойко здав позитивний тест на Covid-19, повідомляє Meta-ratings.

Після виїзного матчу з "Ференцварошем" (2:2) в Лізі чемпіонів всі гравці по прибуттю до Києва здали тест на коронавірус. Тест Бойка, який відіграв весь поєдинок в Будапешті, виявився позитивним.

Таким чином, в заявці киян єдиним здоровим воротарем залишився Руслан Нещерет, який і буде завтра стояти у воротах киян у матчі проти "Дніпра-1", адже раніше коронавірусом заразився Георгій Бущан.

Відзначається, що ще п'ять позитивних тестів на Covid-19 були виявлені у співробітників бази "Динамо" в Конча-Заспі.