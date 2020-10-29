Кияни повезли з Будапешта лише очко.

У другому турі Ліги чемпіонів "Динамо" зустрічалося в Будапешті з командою екснаставника киян Сергія Реброва "Ференцварошем".

Поєдинок завершився нічиєю - 2:2. Обмежена кількість глядачів, допущених на стадіон "Групама Арена", стала свідком абсолютно різних таймів.

У першому гості придушили господарів своєю солідністю, і голи Віктора Циганкова з пенальті і Карлоса Де Пени підбили підсумок першої половини зустрічі - 0:2.

У першу чверть години другого тайму ніщо не віщувало біди підопічним Мірчі Луческу. "Ференцварош" також безуспішно намагався знайти ключі до воріт Дениса Бойка.

Але на 59-й хвилині господарі зусиллями Токмака Нгуена несподівано відіграли гол - 1:2.

Кияни здригнулися, відійшли назад. Підопічні Реброва це відчули і з новою силою натиснули.

Підвів "Динамо" капітан Сергій Сидорчук, який на 86-й хвилині безглуздо заробив другу жовту картку в центрі поля.

На реалізацію чисельної переваги угорцям знадобилося лише 4 хвилини - сумбуром в обороні гостей скористався Франк Болі: 2:2.

З погляду боротьби за вихід у Лігу Європи "динамівці" набрали дуже важливе очко на виїзді з головним конкурентом на продовження єврокампанії.

З погляду боротьби за вихід у плей-оф ЛЧ кияни втратили два вкрай важливі очки.

Наступні два матчі в цьому турнірі "Динамо" проведе проти лідера групи G "Барселони". Перший з них пройде вже через тиждень, 4 листопада, на "Ноу Камп".

Огляд матчу "Ференцварош" - "Динамо".