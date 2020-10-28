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Одіозний президент "Барселони" покинув свою посаду

Хосеп Марія Бартомеу покинув посаду разом з усією радою директорів.

Одіозний президент "Барселони" покинув свою посаду
Час Хосепа Марії Бартомеу минув
Фото: EPA/UPG

Пресслужба "Барселони" офіційно оголосила про відставку Хосепа Марії Бартомеу з посади президента клубу.

57-річний функціонер покинув посаду разом з усією радою директорів.

Нагадаємо, що Бартомеу очолив "Барселону" 23 січня 2014 року. Останнім часом його діяльність критикували вболівальники і футболісти.

Зокрема, минулого сезону за ініціативою Бартомеу "Барселона" звільнила головного тренера Ернесто Вальверде.

Кіке Сетьєн, який прийшовши йому на заміну, протримався трохи більше ніж пів року - був звільнений після фіаско "блаугранас" в матчі плей-оф Ліги чемпіонів проти "Баварії" (2:8).

Також Бартомеу конфліктував з капітаном команди Ліонелем Мессі, через що лідер "Барси" намагався покинути клуб у літню трансферну кампанію.

Наступні президентські вибори в каталонському клубі мали пройти навесні.

Раніше повідомляли, що каталонці завершили сезон із величезними збитками.

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