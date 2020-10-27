Гравець "Тоттенгема" установив рекорд Англійської прем'єр-ліги

Напередодні "Тоттенгем" на виїзді мінімально обіграв "Бернлі" (1:0) і з двоочковим гандикапом відстає від тандему лідерів - двох мерсисайдських клубів "Евертона" і "Ліверпуля".

Єдиний гол у матчі - на рахунку форварда Сон Хин Міна.

28-річний південнокореєць став першим футболістом в історії АПЛ, якому вдалося забити понад 6 голів у перших трьох виїзних матчах свого клубу.

Цей забитий м'яч став 7-м для Сона в поточному сезоні на чужих полях - кореєць відзначився покером у матчі проти "Саутгемптона" і дублем на "Олд Траффорд" проти "Манчестера Юнайтед". Усього кореєць забив у цьому сезоні 8 голів, що дозволило йому очолити список кращих бомбардирів АПЛ.