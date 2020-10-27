Олег Ляшко визнав свою поразку на довиборах у парламент, але вимагає розслідування
Олег Ляшко визнав свою поразку на довиборах у парламент, але вимагає розслідування
Артем Гагарин: «Идея опроса принадлежит Президенту. Партия за это заплатила»
Артем Гагарин: «Идея опроса принадлежит Президенту. Партия за это заплатила»
Результати екзит-полу виборів у Київраду: попереду УДАР і ЄС
Результати екзит-полу виборів у Київраду: попереду УДАР і ЄС
У Білорусі розпочався загальнонаціональний страйк "Народний ультиматум" (оновлено)
У Білорусі розпочався загальнонаціональний страйк "Народний ультиматум" (оновлено)
Власть без «зеленых»
Власть без «зеленых»
Віталій Кличко перемагає в першому турі з показником 50,6%
Віталій Кличко перемагає в першому турі з показником 50,6%
З 26 жовтня майже вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні
З 26 жовтня майже вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні
Оголошено екзит-пол опитування Зеленського: скорочення кількості нардепів підтримали 95%
Оголошено екзит-пол опитування Зеленського: скорочення кількості нардепів підтримали 95%
В Україні пройшли місцеві вибори. Оновлено
В Україні пройшли місцеві вибори. Оновлено
ГоловнаСпорт

Гравець "Тоттенгема" установив рекорд Англійської прем'єр-ліги

Сон Хин Мін забив уже 8-й гол у сезоні АПЛ.

Гравець "Тоттенгема" установив рекорд Англійської прем'єр-ліги
Сон Хин Мін
Фото: EPA/UPG

Напередодні "Тоттенгем" на виїзді мінімально обіграв "Бернлі" (1:0) і з двоочковим гандикапом відстає від тандему лідерів - двох мерсисайдських клубів "Евертона" і "Ліверпуля".

Єдиний гол у матчі - на рахунку форварда Сон Хин Міна.

28-річний південнокореєць став першим футболістом в історії АПЛ, якому вдалося забити понад 6 голів у перших трьох виїзних матчах свого клубу.

Цей забитий м'яч став 7-м для Сона в поточному сезоні на чужих полях - кореєць відзначився покером у матчі проти "Саутгемптона" і дублем на "Олд Траффорд" проти "Манчестера Юнайтед". Усього кореєць забив у цьому сезоні 8 голів, що дозволило йому очолити список кращих бомбардирів АПЛ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також