Головний тренер "Шахтаря" відповів на критику Мораєса, якого не запросили на клубну фотосесію

Зараз "Шахтар" готується до матчу другого туру Ліги чемпіонів проти "Інтера".

Однак головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру знайшов час прокоментувати висловлювання форварда Джуніора Мораєса, якому дуже не сподобалася відсутність на командній фотосесії.

"Звичайно, я розраховую на нього, як і на всіх інших. Він не був на фотосесії, оскільки медичний штаб не дозволив йому через те, що в нього раніше був коронавірус.

Наскільки мені відомо, його повинні "прифотошопити" на загальне командне фото", - заявив португальський фахівець на передматчевій пресконференції.

Нагадаємо, що в коментарях до запису, присвяченому фотосесії, Мораєс зіронізував: "Дякую за запрошення".

Нагадаємо, матч "Шахтар" - "Інтер" відбудеться сьогодні на НСК "Олімпийський". Початок поєдинку о 19:55.