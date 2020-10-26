ФІФА дискваліфікувала гравця УПЛ на два роки через участь у договірних матчах

Півзахисник "Львова" Ярослав Богунов відсторонений від футболу під егідою ФІФА на два роки через участь у договірних зустрічах, повідомляє "Прессбол".

Термін дискваліфікації мине 5 серпня 2022 року.

Богунова покарали за участь у договірному матчі за клуб "Нафтан" з білоруського Новополоцька у 2017 році. Тоді футболіст отримав пропозицію заробити 1000 доларів за програш на два і більше м'ячів у матчі проти брестського "Динамо".

Варто зазначити, що спочатку Ярослава відсторонила лише Федерація футболу Білорусі, проте ФІФА посилила покарання і поширила рішення на всі змагання під своєю егідою.

У поточному сезоні Богунов провів чотири матчі в складі "золотих левів".