В Українській прем'єр-лізі чергове звільнення головного тренера

Після домашньої поразки від "Дніпра-1" (1:3) в рамках 7-го туру Української прем'єр-ліги головний тренер ПФК "Львів" Георгій Цецадзе написав заяву про свою відставку, яку задовольнило керівництво клубу, повідомляє пресслужба львів'ян.

Імені нового або тимчасового наставника не повідомляють.

Цецадзе очолив "Львів" лише чотири місяці тому, замінивши на посаді вірменина Егіше Мелікяна.

Поточний чемпіонат України львів'яни почали із шести поразок у семи матчах - команда з одним очком в активі замикає турнірну таблицю УПЛ.

Усього під керівництвом Цецадзе "Львів" провів 12 матчів (3 нічиї і 9 поразок).

Нагадаємо, 21 вересня головний тренер "Дніпра-1" Дмитро Михайленко подав у відставку.