УПЛ скасувала матч першого туру чемпіонату України через спалах коронавірусу в ПФК "Львів"

Українська прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті підтвердила перенесення матчу 1-го туру Favbet Ліги між ПФК "Львів" і "Минаєм".

Причина - тестування на COVID-19 виявили позитивні результати в окремих гравців ПФК "Львів". Згідно з отриманою інформацією, інфікованих одразу перевели на режим самоізоляції.

Керівництво Української асоціації футболу та УПЛ оперативно поінформували про ситуацію в таборі львівської команди.

Рішення про дату і час початку матчу "Львів" - "Минай" ухвалять додатково.

Гра мала пройти завтра о 14:00.

Раніше повідомляли про виявлення шести випадків зараження на коронавірус у ПФК "Львів". Мінімум чотири з хворих - гравці першої команди.

Попередній сезон ПФК "Львів" завершив на 11 місці турнірної таблиці УПЛ. "Минай" виграв Першу лігу і підвищився у класі разом з "Інгульцем" і "Рухом".

Через погіршення ситуації з коронавірусом у країні новий сезон чемпіонату України розпочнеться без глядачів на трибунах, хоча в кінцівці попереднього розіграшу вболівальники частково були допущені на стадіони.