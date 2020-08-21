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Гонщик Формули-1 подарував свій шолом шестирічній дівчинці, яка створила його дизайн

Ландо Норріс мило віддячив юній прихильниці.

Гонщик Формули-1 подарував свій шолом шестирічній дівчинці, яка створила його дизайн
Шолом Ландо Норріса
Фото: f1news.ru

Пілот команди "Макларен" Формули-1 Ландо Норріс подарував свій шолом з Гран-прі Великобританії 6-річній Єві.

Перед початком цього сезону у FIA дозволили змінювати дизайн шоломів протягом сезону. Англійський гонщик вирішив цим скористатися і пообіцяв міняти його на кожну гонку, влаштовуючи акції за участю вболівальників.

У підсумку для домашнього для Ландо Гран-прі Великобританії номінацію на новий дизайн виграла Єва. Щоб віддячити їй, Норріс подарував свій шолом.

"Дуже багатьом сподобався цей дизайн. Він неймовірний, навіть кращий, ніж я міг уявити, і особливий для мене. Спасибі, Єво", - прокоментував Норріс.

Додамо, що в Сільверстоуні Ландо в новому шоломі зайняв високе п'яте місце, принісши в скарбничку команди 10 очок.

Після шести гонок Норріс в особистому заліку займає 7 місце, набравши 39 очок.

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