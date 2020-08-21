Фото: Instagram Гаррі Магвайр з подругю Ферн Хокінс

Капітана "Манчестера Юнайтед" Гаррі Магвайра затримали за бійку в одному з барів грецького острова Міконос, повідомляє Proto Thema.

Магвайр проводить відпустку разом зі своїми друзями на острові.

Повідомляють, що після опівночі в п'ятницю громадяни повідомили в поліцію, що дві групи англійців б'ються в місцевому барі.

Коли правоохоронці прибули на місце інциденту, а Магвайр з приятелями спробували опиратися. Їх доправили в дільницю для надання свідчень. Також повідомляють, що британці навіть після затримання ображали і провокували поліцейських.

"Манчестер Юнайтед" уже встиг відреагувати на цей інцидент. У клубі заявили, що їм відомо про цю ситуацію, з Магвайром установлено контакт, а сам капітан співпрацює з місцевою владою.

Магвайр перейшов у "Манчестер Юнайтед" влітку 2019 року з "Лестера Сіті". Сума трансферу склала £ 80 млн, що зробило футболіста найдорожчим захисником світу.

Минулого сезону Гаррі зіграв 55 матчів у складі "червоних дияволів" у всіх турнірах, у яких забив 3 голи і віддав 2 результативні передачі.