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У Кубку Стенлі хокеїст ледь не відрізав вухо супернику ковзаном

Олександр Едлер був на волосок від біди.

У Кубку Стенлі хокеїст ледь не відрізав вухо супернику ковзаном
Олександр Едлер (праворуч)
Фото: EPA/UPG

Чинний володар Кубка Стенлі і переможець регулярного чемпіонату Західної конференції "Сент-Луїс Блюз" проводить дуже важку серію чвертьфіналу конференції з "Ванкувером" і після п'яти ігор поступається 2:3.

У п'ятому матчі серії, що завершився перемогою "Кенакс" - 4:3, захисник "Ванкувера" Олександр Едлер отримав сильний удар коником в область скроні від втратившого рівновагу форварда суперника Джордана Кіру.

Шведський захисник покинув лід з кровотечею, затискаючи рану рукою, і на майданчик більше не повернувся.

Йому ще пощастило, все могло закінчитися куди гіршє.

 

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